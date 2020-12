Nuova viabilità di Vaggio, via libera al progetto definitivo. Ma i costi salgono a oltre 1 milione di euro

di Glenda Venturini

Approvata una seconda versione del progetto definitivo: prevede una nuova rotatoria e un nuovo ponte sul fiume Resco. Cresciuti i costi, stimati all'inizio in circa 800mila euro. Emersa la necessità di alzare il ponte per evitare rischi idraulici, oltre ad altre modifiche al preliminare





È salito a 1 milione e 150mila euro il costo del progetto per la nuova viabilità di Vaggio, che vede impegnati i comuni di Castelfranco Piandiscò e di Reggello in un'opera che servirà a liberare dal traffico il centro dell'abitato e rendere più sicura la viabilità sia per le auto che per i pedoni.

Il progetto prevede la costruzione di una nuova rotatoria alle porte di Vaggio, sul lato di Reggello, dalla quale si potrà accedere ad un nuovo ponte sul torrente Resco che collegherà così il lato di Castelfranco Piandiscò, ricongiungendosi attraverso una parte di via del Vecchietto (che sarà adeguata e ampliata) con via del Varco e formando con essa un incrocio a raso. In questo modo sarà bypassato il centro di Vaggio, con un ponte sul Resco particolarmente stretto che diventerà soltanto a senso unico.

Inizialmente stimata in circa 800mila euro, l'opera ha poi visto crescere i costi rispetto al primo studio di fattibilità, che arrivò dopo la firma della convenzione tra i due comuni, nel 2017. Nel frattempo la progettazione ha visto due stesure del progetto definitivo, con alcune modifiche rispetto al progetto originario, necessarie per rispondere a tutte le richieste degli enti competenti.

L'arcata del ponte, ad esempio, è stata progettata più alta rispetto all'inizio, per evitare interferenze con le ondate di piena del Resco, e questo ha comportato anche una modifica del braccio della rotatoria che si immette sul ponte; gli argini del torrente Resco saranno in parte realizzati in calcestruzzo per rafforzarne la tenuta in prossimità del nuovo ponte; sarà costruito anche un marciapiede su uno dei due lati per consentire il passaggio in sicurezza anche dei pedoni.