Nuova rotatoria di Cascia: avviate le procedure per l'affidamento dei lavori. Opera da 310mila euro

di Glenda Venturini

Presentata lo scorso ottobre ai cittadini, l'opera permetterà di mettere in sicurezza e migliorare la viabilità in quell'incrocio





È aperto l'avviso pubblico, lanciato dal comune di Reggello, per individuare le ditte interessate a partecipare all'appalto per la nuova rotatoria di Cascia, i cui lavori saranno affidati con procedura negoziata secondo il criterio del minor prezzo.

Si tratta di un intervento che l'Amministrazione comunale di Reggello ha presentato ai cittadini lo scorso mese di ottobre: in sostanza, l'attuale incrocio esistente tra via Kennedy, via Latini e via Pasolini, proprio a fianco dello stadio comunale, verrà rimpiazzato con una rotonda, con l'obiettivo di migliorare lo scorrimento del traffico ma soprattutto garantire maggiore sicurezza, sia alle auto sia, soprattutto, ai pedoni.

L'intero progetto ha un costo di 310mila euro, e per questa opera il comune ha ricevuto dalla Regione Toscana un contributo di 75mila euro. Le procedure di gara si svolgeranno a gennaio 2020: poi l'obiettivo è di far partire al più presto i lavori, che saranno eseguiti per fasi successive, in modo da intralciare il meno possibile la zona.