Nuova postazione per test dei tamponi in auto, Montalto si affida al servizio "Drive Through"

di Matteo Mazzierli

Inaugurata oggi la nuova postazione di Montalto. Da lunedì il servizio sarà attivo per chi effettuerà le specifiche prenotazioni. L'iniziativa è stata realizzata dalla Misericordia di San Giustino e dalle associazioni di volontariato di Laterina Pergine





È stata inaugurata oggi la nuova postazione per effettuare il test del tampone in auto a Montalto: il Comune di Laterina Pergine ha accolto l'iniziativa della Misericordia di San Giustino Valdarno e delle associazioni di volontariato del territorio, alla presentazione ha partecipato la prima cittadina Simona Neri.

Il servizio sarà attivo dal 26 ottobre con specifiche modalità di accesso, quindi l'accesso al servizio non sarà libero. "Per i cittadini che sono già in quarantena e sono già in carico alla Asl, i tamponi e le prenotazioni verranno gestiti direttamente dalla Asl - spiega Neri - I cittadini che non sono stati presi in carico dalla Asl ma che presentano una sintomatologia dal Covid-19 devono rivolgersi, esattamente come successo fino ad oggi, al proprio medico curante che deciderà se prescrivere o meno il tampone. Quando il medico avrà prescritto il tampone con ricetta medica, a quel punto il cittadino potrà prenotare il tampone anche collegandosi al sito apposito della Regione Toscana ma ribadisco che senza prescrizione medica, non sarà possibile prenotare il tampone."

"Una volta che il sistema avrà comunicato luogo, data ed ora, il cittadino potrà recarsi all'orario stabilito presso la postazione drive - continua Neri - e, seguendo pedissequamente le indicazioni sulla cartellonistica, effettuare il test. Il primo passo da fare quindi, che si tratti di bambini o adulti, qualora vi sia un dubbio sulla possibilità di aver contratto il virus, è rivolgersi al proprio medico di medicina generale."

"Sono ore difficili per tutti - ha affermato questa mattina Neri - ma proprio perché la sfida che si rinnova è così drammatica, probabilmente non sarà sufficiente che ognuno di noi si "limiti" a fare il proprio dovere; forse occorre un di più di generosità, di determinazione e di sacrificio da parte di tutti per averla vinta su questo fottuto Covid-19. Anche le Amministrazioni hanno il dovere di cogliere la gravità del momento e di comportarsi di conseguenza. Mossi da queste considerazioni e trovando straordinari compagni di viaggio che evidentemente sono arrivati alle medesime conclusioni, abbiamo ritenuto di accogliere l'iniziativa della Misericordia di San Giustino Valdarno e delle associazioni di volontariato della nostra comunità e, grazie anche ad un importante lavoro di tutta la struttura tecnica del Comune e della Asl, oggi abbiamo presentato il servizio Drive Through che inizierà il prossimo lunedì 26 Ottobre."