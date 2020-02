Nuova asfaltatura in Corso Vittorio Veneto. Il comune: "Insoddisfacenti i lavori eseguiti"

di Glenda Venturini

Per problemi legati all'esecuzione degli interventi, che sono a carico di Publiacqua, la ditta incaricata effettuerà di nuovo l'asfaltatura. Ecco come cambia la viabilità





"Lavori insoddisfacenti", quelli eseguiti la scorsa settimana su corso Vittorio Veneto a Figline: a dirlo è lo stesso comune di Figline e Incisa, che ha eseguito un sopralluogo tecnico e verificato la presenza di buche e problemi che l'asfaltatura non aveva affatto risolto. Per questo ha chiesto che venisse ripetuto l'intervento.

L'asfaltatura di corso Vittorio Veneto è eseguita da una ditta incaricata dalla società Publiacqua, che aveva eseguito lungo la strada alcuni lavori e quindi ha in carico il ripristino della sede stradale.

Per consentire il corretto svolgimento dei lavori, quindi, dalle 8 alle 13 di domani, mercoledì 12 febbraio, sarà necessario istituire il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata, in corso Vittorio Veneto nel tratto compreso tra via Piave e via del Giglio, con modifiche alla circolazione stradale delle vie limitrofe.

Nel dettaglio: in via Piave sarà istituito il divieto di sosta e il senso unico di marcia da corso Vittorio Veneto verso via Morandi, contrario a quello normalmente in vigore. In via del Giglio, invece, sarà vietata la sosta e sarà istituito il senso unico di marcia da via Morandi verso corso Vittorio Veneto e da via di Maestro da Figline verso corso Vittorio Veneto, anche questo in senso contrario a quello attuale.