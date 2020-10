Numero di Davide Piganzoli, suo il successo nel "Trofeo Città di Montevarchi-Trofeo Carlo Cardinali"

di Michele Bossini

L'alfiere della Ciclistica Trevigliese ha tagliato il traguardo con oltre mezzo minuto di vantaggio





Davide Piganzoli della Ciclistica Trevigliese, si è aggiudicato in solitaria il successo nel "Trofeo Città di Montevarchi-Trofeo Carlo Cardinali", gara riservate alla categoria juniores alla prima edizione con al via i più forti della categoria e disputata in condizioni meteo difficili.

Decisivo l'attacco sferrato nella zona di San Leolino, dove i concorrenti erano chiamati anche ad affrontare un tratto di strada sterrata di un paio di chilometri, con Piganzoli che ha allungato e guadagnato un discreto margine che gli ha permesso di tagliare il traguardo con oltre mezzo minuto di vantaggio su Lorenzo Balestra del Team Giorgi e Giulio Pellizzari del Foligno, che hanno chiuso rispettivamente al secondo e al terzo posto.