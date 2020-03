Nova Way: il brand che raccoglie fondi per sostenere la Croce Rossa Italiana

di Martina Giardi

Le nuove magliette a stampa, il cui ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana





Nova Way è la nuova iniziativa di alcuni ragazzi figlinesi, Roberto Frongillo e Samuele Rosselli, per raccogliere fondi da devolvere alla Croce Rossa Italiana. Si tratta di un brand di magliette con stampa, realizzato in una settimana, che ha il duplice obiettivo di alleggerire queste giornate particolari e fare il possibile per aiutare in modo concreto.

L'iniziativa è nata inoltre per identificare un movimento - " stando a casa ognuno di noi sta conribuendo al bene del Paese e dei concittadini e grazie a questi piccoli sacrifici collettivi tutti siamo degli eroi".

Lo store online è già aperto, la loro pagina Facebook è già attiva. La speranza di questi ragazzi è che queste simpatiche stampe possano invogliare ad un atto di bene.