Nonostante la sosta nel campionato di serie D, il Montevarchi non si è mai fermato

di Michele Bossini

Gli aquilotti stanno disputando un campionato più che buono, come dimostra il loro secondo posto



L'allenatore del Montevarchi Roberto Malotti

Nonostante la sosta nel campionato di serie D, sono proseguiti per tutta la settimana gli allenamenti per il Montevarchi: solo domani (lunedì) i rossoblù tirarenno il fiato per poi, da martedì, iniziare a preparare la gara di domenica, in casa del San Donato Tavernelle.

Gli aquilotti stanno disputando una stagione più che buona come dimostra anche il secondo posto da soli, dalle parti della sede di via Gramsci l'invito è quello di rimanere con i piedi ben piantati a terra perché il campionato è ancora lungo e le avversarie agguerrite.

Intanto si aspetta di sapere quando si potrà recuperare la partita con il Lornano Badesse, ma ipotizzare la data non è cosa facile: i senesi infatti hanno anche altre quattro partite da recuperare e tutte da calendarizzare. Di certo si andrà ad aprile, ricordando però che giovedì 1 aprile ci sarà il turno che precede la Pasqua e che un altro turno infrasettimanale è in programma per il 14. Le date potrebbero essere quindi l' 8, il 22 e il 29 aprile, senza escludere un recupero nel mese di maggio.