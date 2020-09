Nonna Mariagrazia Sarri compie 100 anni. Auguri alla nuova centenaria figlinese

di Matteo Mazzierli

A causa dell'emergenza Coronavirus Mariagrazia Sarri non ha potuto celebrare con grande sfarzo i suoi 100 anni. Tuttavia i parenti hanno voluto fargli lo stesso un grandissimo augurio di buon compleanno





Ha tagliato oggi il prestigioso traguardo dei 100 anni nonna Mariagrazia Sarri: la nuova centenaria figlinese è nata a Figline il 6 settembre 1920 passando tutte le vicissitudini della vita.

A presentare una piccola biografia per la lunga vita di Mariagrazia è stata la figlia, in modo da regalare alla nonna un ricordo, oltre che un momento di festa e serenità per il suo compleanno.

"Ciao mi chiamo Sarri Mariagrazia per tutti Grazia e sono nata a Figline il 6 settembre1920 - si presenta Sarri Grazia - ho passato tutte le vicissitudini della vita: la seconda guerra mondiale, ho lavorato presso la vetreria come rivestitrice di fiaschi, ho cresciuto figlie, nipoti, pronipoti. Sono rimasta, purtroppo, vedova abbastanza giovane. Dopo una lunga malattia mio marito Avvenire mi ha lasciata. Ho fatto anche la cuoca alle mense comunali di Figline e ricordo le mie colleghe di lavoro con tanto affetto Gina Adriana Adele Pina fino all età di 70 anni. Ho visto crescere tanti bambini. Ora già tutti adulti ,molti di loro non ci sono più. La mia lunga vita mi ha regalato gioie e anche dolori. Ora vivo nella mia casa assaporando tutto quello che ancora la vita mi sta regalando accanto alle persone che mi vogliono bene!"