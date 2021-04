"Noi Ricordiamo, Valdambra estate 1944". In un video la storia di Eugenio e Marsilio, trucidati dai nazifascisti

di Glenda Venturini

Eugenio e Marsilio sono due giovani di Cennina, nel comune di Bucine, nel 1944 hanno 21 e 19 anni. Il video racconta in modo corale la loro storia, parlano i padri, le madri, i nonni grazie alle voci di un gruppo di giovani che ne vuole trasmettere la memoria





Eugenio Del Cucina e Marsilio Gagliaghi avevano rispettivamente 22 e 19 anni quando, il 2 giugno del 1944, furono trucidati dai nazifascisti nella piazza di Ambra, nel comune di Bucine. La loro storia, fissata nella pietra da una lapide commemorativa, ora è anche raccontata in un video, realizzato in occasione dell'anniversario della Liberazione dal gruppo di cittadini della Valdambra che ha sottoscritto con il Comune di Bucine il Patto di Collaborazione "Luoghi della Memoria".

Il video racconta in modo corale la loro storia: i giovani di oggi danno la loro voce ai padri, le madri, le sorelle e i fratelli, che con le loro parole hanno raccontato in seguito quell'episodio, hanno testimoniato come Eugenio e Marsilio furono strappati alle loro famiglie, tenuti nascosti e torturati per tre giorni, a Capannole, e poi furono portati ad Ambra e fucilati in piazza.