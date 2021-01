"Noi giovani e il Valdarno": questionario anonimo per comprendere esigenze e bisogni

di Glenda Venturini

L'iniziativa lanciata dall'associazione Conkarma con la collaborazione del comune di Montevarchi. Il questionario è rivolto a giovani tra i 16 e i 35 anni





Un questionario per raccogliere direttamente dai ragazzi impressioni e idee sulle esigenze dei giovani del Valdarno: l'iniziativa è dell’Associazione di Promozione Sociale Conkarma, in collaborazione con il Comune di Montevarchi, e consiste in un questionario anonimo rivolto ai giovani dai 16 ai 35 anni che vivono in Valdarno.

Le risposte che i partecipanti forniranno, serviranno a raccogliere informazioni utili a comprendere i bisogni e le necessità del mondo adolescenziale e giovanile, per progettare attività e servizi su misura e con l’obiettivo di migliorare l’autorealizzazione, il benessere personale e la costruzione di relazioni sociali positive all’interno del nostro territorio.

Questo il link per compilare il questionario attraverso il sito del comune di Montevarchi.