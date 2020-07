Niente gara sotto le stelle, annullato il "Trofeo Polverini arredamenti"

di Michele Bossini

La competizione, riservata alle categorie elite e under 23 annullata e rimandata al prossimo anno



Foto da www.mondociclismo.com

Annullata l'edizione 2020 del "Trofeo Polverini arredamenti", gara ciclistica in notturna riservata alle categorie elite e under 23 e che avrebbe dovuto svolgersi domani (martedì)

La partenza era prevista per le 19 e la corsa, su una distanza di centroquaranta chilometri senza particolari asperità, era solita vedere prima il circuito Levane-Poggio Bagnoli-Badia Agnano-Bucine-Levane da ripetere per tre volte, seguito da un secondo breve circuito per le strade di Lavane da affrontare per quaranta tornate.