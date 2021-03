Nidi comunali: da oggi il via alle iscrizioni. Gli open day per conoscere le strutture diventano virtuali

di Glenda Venturini

A Figline e Incisa le domande per essere inseriti in graduatoria si compilano solo online, da lunedì 15 marzo a venerdì 30 aprile. Su Youtube è già disponibile il video tour dei nidi, mentre gli open day si trasferiscono sulla piattaforma Google meet





Si aprono oggi, lunedì 15 marzo, le iscrizioni al bando dei nidi comunali di Figline e Incisa, che si effettueranno esclusivamente online, con il termine ultimo fissato a venerdì 30 aprile. Sono 71 i posti disponibili nelle strutture comunali: Chicchirullò, La Girandola e il Trenino. Le domande si effettuano registrandosi sul portale https://fiv.soluzionipa.it/ o, per chi è già registrato, autenticandosi sulla pagina con le proprie credenziali.

I 71 posti disponibili per l’anno educativo 2021/22 sono così ripartiti: 27 per il nido “La Girandola” allo Stecco (fascia d’età: 12-36 mesi); 28 per il nido “Il Trenino” di Figline (fascia d’età: 3-12 mesi); 16 posti per il nido “Chicchirullò” di Incisa (fascia d’età: 3-36 mesi). Sono valide, ai fini della redazione della graduatoria degli ammessi, le iscrizioni per i bambini nati fino al giorno della scadenza del bando (30 aprile).

Non potendo organizzare gli open day con i genitori, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, le educatrici incontreranno mamme e papà online, attraverso la piattaforma Google Meet nelle seguenti date e orari:

- Chiccihirullò, 29 marzo e 22 aprile dalle 17,30 alle 18,30

- La Girandola, 25 marzo e 19 aprile dalle 17,30 alle 18,30

- Il Trenino, 23 marzo e 13 aprile dalle 17,30 alle 18,30

Gli interessati possono inviare una mail a nido.chicchirullo@comunefiv.it, nido.girandola@comunefiv.it e nido.trenino@comunefiv.it e chiedere alle educatrici il link per collegarsi con loro, in videoconferenza, indicando la preferenza di data.

Come lo scorso anno, il tour virtuale dei nidi è visibile sul canale Youtube del Comune, dove sarà possibile ascoltare come è organizzata una giornata tipo presso i nidi, ma anche come sono strutturati gli spazi educativi e avere tante altre informazioni che aiuteranno i genitori ad orientarsi nella scelta del nido, in questa fase di iscrizione. I video sono disponibili nella playlist “Open day virtuali”.

“In questo anno la scuola è stata messa a dura prova dalla pandemia – commenta l’assessore alla Scuola, Francesca Farini – ma, dalla loro riapertura in poi, il personale scolastico, i dirigenti e gli alunni ce l’hanno messa tutta per rispettare i protocolli ed evitare criticità tra i banchi. Colgo quindi l’occasione per ringraziare il personale scolastico a tutti i livelli e le educatrici dei nostri nidi, che si sono ingegnate in tutti modi per assicurare anche gli open day, seppur a distanza”.

“Anche il Comune – conclude l’assessore – ha messo in campo tutti gli strumenti a sua disposizione, in modo da non far gravare sulle famiglie il difficile periodo che stiamo vivendo, insieme alle sue conseguenze. Per questo motivo, in questo anno educativo abbiamo sospeso le tariffe nidi per le classi in quarantena per Covid19, abbattuto del 50% la tariffa mensile per chi fa un’assenza continuativa, per malattia, di 20 giorni e stanziato circa 10mila euro mensili in più rispetto al 2019/20, in modo da coprire i costi aggiuntivi derivati dall’emergenza sanitaria”.