Nicola Del Grosso sbarca a Terranuova

di Michele Bossini

Accordo fatto fra il Terranuova Traiana e il dirigente fiorentino





ll Terranuova Traiana si è accordato con Nicola Del Grosso, che ricoprirà il ruolo di responsabile dell'area tecnica e direttore sportivo di prima squadra e juniores per il proseguimento della stagione sportiva in corso e per la prossima.

Ritornato a Grassina a luglio scorso dove aveva contribuito a costruire la squadra militante in serie D, Del Grosso, è reduce da un triennio con la Sangiovannese dove dal 2017 ha ottenuto un prezioso quinto posto con qualificazione ai play-off e due salvezze dirette. In precedenza era stato direttore sportivo a Grassina, Scandicci, Fiesolecaldine e Rignanese, cogliendo sempre risultati importanti sia a livello di prima squadra che con gli juniores. Si tratta di un dirigente di notevole spessore che farà fare al Terranuova Traiana un grosso salto di qualità.