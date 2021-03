Nico Bastianelli torna al Valdarno Football Club

di Michele Bossini

Per i gialloblù è un innesto importante per provare a dare l'assalto alla serie D





Un ritorno importante in casa Valdarno Football Club in vista della ripresa del camponato di Eccellenza: Nico Bastianelli ha infatti lasciato la Castiglionese in Promozione, campionato che non riprenderà, per Figline, dove ha già giocato lasciando un bel ricordo.

Per i gialloblù di mister Marco Brachi si tratta senza ombra di dubbio di un innesto importante, che confermano la volontà di fare bene e provare a dare l'assalto alla serie D.