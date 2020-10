Niccolò Traversari approda alla Rignanese

di Michele Bossini

Il sodalizio biancoverde si rinforza in attacco





La Rignanese ha tesserato l'attaccante classe 1999 Niccolò Traversari. Cresciuto nelle giovanili del Tau Calcio Altpascio per poi passare successivamente all'Entella Chiavari, Traversari ha giocato in serie D con lo Scandicci, quindi nel Valdarno Football Club e nel Porta Romana in Eccellenza. Per la squadra biancoverde si tratta di innesto importante, capace di fare compiere un piccolo salto di qualità all'organico a disposizione di mister Coppi.