NewCo dell'acqua, 5 comuni del Valdarno diventati soci. L'attacco del Comitato: "Sindaci che ambiscono a fare gli imprenditori"

di Glenda Venturini

L'attacco del Comitato Acqua Bene Comune nei confronti dei 32 comuni (su un totale di 46) che hanno aderito alla nuova Spa. Poi l'appello: "Invitiamo i Comuni rimasti fuori a valutare insieme la costituzione di una azienda consortile di diritto Pubblico"





Sono stati 5, in Valdarno, i comuni soci di Publiacqua che hanno aderito alla NewCo Acqua Toscana, la nuova società pensata come multiutility per la gestione dei servizi pubblici. A dire 'sì' alla proposta sono stati i comuni di Reggello, Rignano, Figline e Incisa, Castelfranco Piandiscò, Terranuova. Sono rimasti fuori, decidendo invece di non portare la proposta in Consiglio comunale, gli altri 4 comuni serviti da Publiacqua, cioè Cavriglia, San Giovanni, Montevarchi, Loro Ciuffenna. A livello globale, su 46 comuni soci, sono stati 32 quelli che sono passati alla NewCo.

Il Forum toscano che riunisce tutti i movimenti per l'Acqua torna ad attaccare duramente questa scelta. "Evidentemente i Sindaci-soci di Publiacqua che hanno sollecitamente conferito le quote azionarie dei rispettivi Comuni nella NewCo Acqua Toscana ambivano più a fare gli imprenditori che non i Sindaci. Ma allora hanno sbagliato mestiere, perché il bene comune non si amministra tramite operazioni finanziarie, prettamente speculative, come la costituzione della NewCo all'interno di Publiacqua".

"La ratifica davanti al notaio del neo soggetto, il 14 giugno scorso, è suonata come una beffa: dieci anni esatti dai referendum sull'acqua. Così i nostri Sindaci rampanti hanno dato un'ulteriore zampata per affossare la volontà popolare espressa da oltre 26 milioni di cittadini/e che avevano affermato a chiare lettere: fuori l'acqua dal mercato e fuori i profitti dall'acqua! Dal 2011, nascosti dietro la doppia veste di governatori locali e soci dell'azienda, i Sindaci della zona centrale della Toscana, salvo rarissime eccezioni, si sono sempre sottratti a reali e concreti interventi a favore della ripubblicizzazione del servizio idrico, preferendo la sottomissione, quando non l'esplicito sostegno, alla parte privata (ACEA-SUEZ.)", accusa il Forum dei Movimenti per l'acqua pubblica.

"Adesso ci offrono lo spettacolo osceno di una scalata alla conquista di Publiacqua, per diventare loro stessi padroni e mercificatori di un bene comune, con il solo obiettivo del guadagno, per fare cassa e destinare i proventi dell’acqua ad attività estranee al servizio idrico, con l'unica prospettiva di rinsaldare neo-capitalismo e neo-liberismo imperanti. Basta vedere l'iter seguito per il varo della NewCo: nessuna discussione, nessuna decisione nelle sedi politiche competenti, Conferenza Territoriale e AIT, dove peraltro ogni Comune conta UNO e non zero virgola qualcosa, oppure uno o due percento, come vale nell'assemblea societaria. E ancora, nessun coinvolgimento dei cittadini in un processo democratico e partecipato. No, la via percorsa è sul piano strettamente economico-finanziario; e la nuova spa è solo la prima tappa, poiché si punta a creare una holding che oltre all'acqua gestisca rifiuti, energia elettrica, gas. Una holding multiservizi, da quotare in borsa".

"E che dire del ruolo assunto da Firenze e Prato? Come veri padroni hanno avviato il processo di accaparramento di introiti, poltrone, consensi... e se ne infischiano dei Comuni minori, ai quali non toccheranno che briciole", sostiene il Comitato per l'Acqua Pubblica. "Cari Sindaci, che ne è del vostro ruolo di amministratori e garanti del bene comune? A cosa si è ridotto il vostro ruolo: a gestire l'anagrafe locale e un po' di cultura? State abbandonando tutto in mano al mercato, e addirittura pretendete di fare gli speculatori, affidandovi ai vari manager di turno!".

In chiusura, il Forum lancia una proposta ai comuni che hanno deciso di rimanere fuori dalla nuova società: "Anche una sola voce fuori dal coro è importante. Il Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua invita allora i Comuni che non hanno aderito alla NewCo a valutare collettivamente un percorso alternativo per la costituzione di una azienda consortile di diritto Pubblico, offrendo disponibilità e supporto".