Nella notte spostano le auto del Comune e passano sul Ponte Catolfi chiuso da ieri sera

di Monica Campani

Il sindaco Simona Neri: "Vale la pena mettere in pericolo l'incolumità di chi si trova, magari ignaro, a passare da un ponte che in realtà risulta chiuso da ordinanza per motivi di sicurezza pubblica e sotto stato di allerta meteo?"





"Ponte Catolfi: per qualche minuto di percorrenza in più vale la pena mettere in pericolo l'incolumità di chi si trova, magari ignaro, a passare da un ponte che in realtà risulta chiuso da ordinanza per motivi di sicurezza pubblica e sotto stato di allerta meteo?": a intervenire è il sindaco di Laterina Pergine Simona Neri dopo che nella notte qualcuno "ha alzato di peso le auto del Comune posizionate a chiusura dei due lati di accesso del Ponte, ha ribaltato le due transenne (dove tra l'altro si trovava affisso il testo dell'ordinanza) e spaccato i lampeggianti. Le auto erano state posizionate proprio perché recentemente "qualcuno" aveva già spostato le transenne per transitare sul ponte trovando il ponte chiuso".

Il ponte, infatti, che collega la frazione di Impiano con quella di Laterina, è chiuso da ieri sera per la portata dell'Arno superiore a 600mc/sec.

"Ringrazio tutti i cittadini, e dipendenti comunali e quegli amministratori che talvolta si sono trovati a rimettere in posizione le barriere per garantire la sicurezza di tutti - conclude il sindaco Neri - Mi auguro che non si verifichino mai più atti vandalici così gravi e pericolosi: siamo tutti impegnati nelle operazioni di Protezione Civile e la superficialità di pochi rischia di intralciare, o peggio vanificare, il lavoro di un team preparato e che con responsabilità agisce a protezione della comunità intera".