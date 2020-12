Nel turno che precede la pausa natalizia la Futsal Sangiovannese riceve Chiavari

di Michele Bossini

Valdarnesi intenzionati a vincere per guadaganare tre punti importanti in chiave classifica





Dopo la bella e convincente prestazione contro il Modena Cavezzo, la Futsal Sangiovannese è nuovamente di scena al tensostatico di piazza Palermo dove domani. (sabato, calcio d'inizio alle 15) per l'undicesima giornata del campionato di serie B girone C, ospiterà l'Athletic Chiavari Calcio a 5.

Gli azzurri, nella partita che precede la pausa natalizia, intendono non rimandare l'appuntamento con quella vittoria che manca ormai dal 7 novembre e proveranno ad avere la meglio sui liguri, accreditati di soli tre punti in classifica e decisamente alla portata anche se da non sottovalutare, per guadagnare terreno su chi arriva da dietro.