Nel nome dell'empowerment femminile: scambio culturale per le studentesse di Boston a Laterina

di Matteo Mazzierli

Una delegazione tutta al femminile della Notre Dame Academy di Boston ha visitato il comune di Laterina Pergine in compagnia della prima cittadina e dell'assessore Chiera per conoscere la realtà amministrativa del territorio





Stati Uniti e Laterina Pergine uniti per esplorare i concetti di rafforzamento della coscienza e leadership femminile: questo il tema dello scambio culturale che si è svolto mercoledì 19 febbraio a Laterina.

Com'è essere donna in politica? Questa e altre tematiche sono state affrontate dalle studentesse di Boston assieme alla prima cittadina Simona Neri e l'assessore alla cultura Elisabetta Chiera; tutto nell'ambito di una serie di incontri con personalità femminili politiche, culturali e imprenditoriali d'Italia.

"Questa mattina ho ricevuto insieme all'assessore Chiera una delegazione di bravissime studentesse da Boston, Massachusetts - ha detto Neri - La loro scuola consente a queste studentesse di partecipare a viaggi formativi in Italia per approfondire le questioni femminili italiane con tante tappe da nord a sud e tanti incontri."

"La scuola ha la missione di educare le giovani donne ad avere fiducia in sé stesse, ad essere competenti ed a diventare leader globali - prosegue Neri - per questo alcune scuole americane promuovono da anni workshops e lezioni su temi specifici per aiutare a sviluppare ulteriormente il talento naturale di queste giovani studentesse. I viaggi offrono loro un'opportunità di impegno che si aggiunge all'approfondimento culturale ed incoraggia il pensiero critico attraverso paragoni, confronti, ricerca, riflessione e discussione con donne italiane impegnate in politica, dell'imprenditoria e tanti altri settori."

"Vi aspetto di nuovo - conclude Neri - pronta a confrontarmi con le tantissime domande di altre giovani donne preparatissime che, come questa mattina, aprono dibattiti su pari opportunità e politiche sociali."