Nel campionato di serie D girone E otto le partite da recupere

di Michele Bossini

Quattro recuperi in programma per domenica, per gli altri si attende di conoscere la data





Nel girone E del campionato di serie D sono otto le partire da recuperare: si tratta di San Donato Tavarnelle-Scandicci per la terza giornata Montevarchi-San Donato Tavarnelle e Siena-Grassina per la quinta giornata, quindi San Donato Tavarnelle-Trestina, Scandicci-Flaminia, Montespaccato-Foligno, Follonica Gavorrano-Montevarchi e Sangiovannese-Siena le sfide del sesto turno che mancano all'appello.

Di tutte queste, Siena-Grassina, Scandicci-Flaminia, Montespaccato-Foligno e Follonica Gavorrano-Aquila Montevarchi saranno recuperate domenica prossima (6 dicembre), per le altre si attende di conoscere una data ufficiale. Domenica 13 dicembre la ripresa del campionato con le gare della settima giornata.