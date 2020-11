Natale: luminarie e addobbi a carico del comune. "Valorizziamo lo spirito di comunità in questo particolare anno"

di Glenda Venturini

La scelta dell'Amministrazione comunale di Rignano per le festività natalizie è stata di farsi carico delle decorazioni, in modo da "accendere una luce per ricreare un'atmosfera di coesione"





Ci saranno anche quest'anno, a Rignano, le luci e gli addobbi natalizi: se ne farà carico completamente il comune, come ha deciso l'Amministrazione, per non pesare sulle attività economiche già in sofferenza.

"Un paese luminoso e accogliente è, in questo particolare momento storico, ancora più significativo - hanno commentato il sindaco e gli assessori - l’Amministrazione ha deciso di farsi interamente carico dei costi di installazione per dare, anche in questo 2020, ai rignanesi e a tutti coloro che si trovano ad attraversare il nostro paese un’occasione per riscoprire le tradizioni".

“Abbiamo voluto donare ai nostri cittadini un’atmosfera ‘festosa’ nei limite del possibile - ha spiegato Daniele Lorenzini - affinché, anche quest’anno, il Natale di Rignano possa valorizzare lo spirito comunitario di una festa che è molto importante per nutrire i sentimenti dei nostri cittadini. Un segnale per accendere letteralmente una luce in questa particolare annata in cui tutta la nostra Comunità possa ritrovarsi in un’atmosfera di grande coesione”.