Nasce l'Asd Bucine, curerà il settore giovanile della Bucinese

di Michele Bossini

Obiettivo fare crescere i giovani del territorio fino all'approdo in prima squadra





Costituita nei giorni scorsi l’Associazione sportiva dilettantistica Bucine, che

affiancherà la Bucinese gestendone alcune delle risorse e valori creati durante il corso degli anni e che ora non può più seguire con la stessa cura e attenzione avuta in passato.

Come da statuto, la Asd Bucine si pone come obbiettivo principale quello di proseguire e migliorare quanto di buono fatto dalla a Bucinese fino ad oggi, valorizzando un settore giovanil, in cui si possa riconoscere anche chi proviene dalle diverse frazioni del territorio, per potere portare un domani a giocare in prima squadra quanti più ragazzi fatti in casa possibile.