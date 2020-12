Nasce in consiglio comunale il gruppo "Democratici, per il Comune di Castelfranco Piandiscò"

di Monica Campani

Il gruppo promosso dal consigliere Gian Carlo Vecchi, al momento, rimane comunque nell'area di Centrosinistra





Nasce nel consiglio comunale di Castelfranco Piandiscò un nuovo gruppo denominato "Democratici, per il Comune di Castelfranco Piandiscò". A promuoverlo è il consigliere Gian Carlo Vecchi, finora tra i banchi di 'Progetto Comune'. Il gruppo, al momento, rimane comunque nell'area di Centrosinistra.

"Il mio riferimento - precisa Vecchi - resta il programma elettorale e la prospettiva del Centrosinistra, ma non è tollerabile che le decisioni vengano prese senza tener conto della complessità del territorio comunale. Per questo ritengo necessaria una voce autonoma per svolgere un ruolo di rappresentanza dei cittadini e le funzioni di indirizzo e controllo in consiglio comunale".

"Spero di poter dare un contributo alla comunità di Castelfranco che mi ha eletto e un invito al cambiamento e alla riflessione perchè il comune sia un riferimento e un sostegno per tutti. Resto per questo disponibile alle osservazioni e proposte di chi vorrà sostenere questo nuovo confronto".

Il primo intervento del consigliere Vecchi nel consiglio comunale del 9 dicembre è stato incentrato sulla difficile situazione delle attività commerciali e produttive del territorio comunale.

"Considerata la notevole difficoltà delle attività commerciali e produttive, dovuta all'emergenza Covid, che ha comportato la chiusura di molte attività e la perdita di posti di lavoro, ho invitato l'amministrazione comunale ad adottare le azioni possibili a sostegno delle attività del territorio e ad attivare da subito un tavolo di confronto con i rappresentanti di categoria. Visto poi il delicato momento ho anche sottolineato che gli interventi e le forniture del comune devono essere effettuate con la massima partecipazione ed imparzialità in modo da evitare situazioni di conflitti di interesse tra i fornitori e i funzionari del Comune. Il comune è un ente pubblico e a tutela di tutti i cittadini è opportuno che il Sindaco Cacioli prenda le distanze da certi metodi di gestire la macchina comunale".