Nasce il "Tempio crematorio" attiguo al cimitero: sarà disponibile anche per i non residenti

di Monica Campani

La Giunta con una delibera dell'11 maggio ha dato il via all'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e della gestione





Nascerà a San Giovanni, nell'area attigua al cimitero comunale, un "Tempio crematorio" che sarà disponibile per i residenti e per i non residenti. La Giunta, infatti, con una delibera dell'11 maggio ha dato il via all’iter per l’inserimento nel piano triennale ed annuale delle opere pubbliche l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e della gestione alla ditta Italgeco di Roma.

Il 'Tempio crematorio' sarà dotato anche di un parcheggio, di un’area per lo spargimento delle ceneri e di un giardino della memoria, di viali, marciapiedi, e di un sistema di illuminazione dei viali interni. L'investimento complessivo è di 3 milioni e 222.305 mila euro a carico della ditta.

La durata complessiva della concessione è di 32 anni e 6 mesi dalla stipula del contratto, quella della gestione di 30 anni dalla data del collaudo. Da contratto l'ultimazione dell'opera dovrà avvenire in 18 mesi dal verbale di consegna ed inizio lavori.