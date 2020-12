Nasce il Comitato Valdarno in Azione. Coordinatore è Francesco Ferrucci

di Monica Campani

Il partito guidato da Carlo Calenda si rivolge a tutto il Valdarno aretino





Nasce il Comitato Valdarno in Azione, per la provincia di Arezzo, partito e guidato da Carlo Calenda. Il nuovo Comitato, in accordo con il referente provinciale avvocata Lucia Cherici, di ha nominato Francesco Ferrucci in qualità di Coordinatore. Inoltre Flavio Nardi è stato chiamato a ricoprire l’incarico di referente per gli enti locali a livello provinciale.

"Il lavoro che Valdarno in Azione intende intraprendere sarà in linea con quello che Azione ha intrapreso sul territorio nazionale: risoluzione dei problemi tramite lo studio e le competenze, impegno gestionale e coerenza politica. Azione sta organizzando, sia a livello provinciale sia a livello regionale, dei tavoli tematici su questioni fondamentali per il nostro Paese e per il nostro territorio come, ad esempio, la Sanità, la Scuola, il Lavoro e la Sicurezza. Il nostro obiettivo, con queste linee e con questi contenuti, è quello di radicarci nel nostro territorio, cercando di coinvolgere più persone possibili con l’intento di costruire proposte concrete per il Valdarno".

"Valdarno in Azione è disponibile a confrontarsi con tutti i Partiti ed Associazioni che operano sul territorio al fine di creare analogie sui contenuti e sulle idee dando il proprio contributo per la realizzazione di un polo di convergenza di quelle che sono le grandi famiglie europee: socialdemocratici, liberali e repubblicani".