Allenamenti individuali da casa per le ragazze della Named Number 8 San Giovanni

di Michele Bossini

Obiettivo mantenere il tono atletico, in attesa di potere tornare sul parquet





Il momento è difficile ma l'attivita della Named Number 8 San Giovanni non si è interrotta e tutte le atlete continuano ad allenarsi individualmente da casa, in ottemperanza a tutte le norme vigenti, seguendo le indicazioni di allenatori e preparatori per mantenere il tono atletico, in attesa di notizie dalla Fip.

Le voci indicano una possibile ripresa degli allenamenti collettivi per il 10 gennaio, data in vista della quale nessuna delle atlete in forza al sodalizio sangiovannese vuole farsi trovare impreparata e perdere tutto il lavoro svolto durante i mesi di settembre e ottobre, sia in allenamento che nei test amichevoli sostenuti.