"Muoversi e non solo" il progetto in collaborazione con Misericordia e Eventi Sociali

di Martina Giardi

Ufficializzato l'avvio del progetto "Muoversi e non solo" che vede coinvolta la Misericordia di San Giovanni Valdarno e la sezione Cavriglia con l'azienda Eventi Sociali. Grazie a questo progetto la Misericordia sarà munita di un ulteriore automezzo





“Muoversi e non Solo”: è il progetto che prevede l'acquisto in comodato d'uso per i prossimi quattro anni di un nuovo mezzo per la Misericordia di San Giovanni. L'iniziativa promossa da Eventi Speciali ha il patrocinio dei Comuni di San Giovanni Valdarno e di Cavriglia.

Lorenzo Polvani, presidente Misericordia San Giovanni e sezione di Cavriglia. "Sono passati quattro anni dalla prima collaborazione con Eventi Sociali. Il mezzo da loro fornito la prima volta ha avuto una media di undici servizi al giorno percorrendo oltre 90.000 km. Un mezzo indispensabile per la nostra attività. La Misericordia ha rappresentato, sia per San Giovanni che per tutto il Valdarno, soprattutto negli ultimi mesi un'eccellenza sia per i servizi di emergenza 118 che nell'aiuto quotidiano alla popolazione in termini di prestazioni di accompagnamento nei trasporti sanitari e sociali .

Il sindaco Valentina Vadi - "Questa che parte, è un'iniziativa molto importante poichè la Misericordia svolge un ruolo fondamentale nell'entre locale e nel supporto della cittadinanza di San Giovanni Valdarno. Lo fa ormai da tanti anni, in tanti settori che noi diamo quasi per scontato. Un supporto di natura sociale e sanitaria. L'abbiamo sentita molto vicina alla cittadinanza. Ricordo ancora i ragazzi volontari che nello scorso lockdown sono andati nel nord Italia ad aiutare le popolazioni in difficoltà durante l'emergenza sanitaria e che tutti i giorni mandavano, attraverso i social, il report giornaliero del loro impegno. Tanti giovani si sono avvicinati al ruolo di volontario all'interno della Misericordia e grazie a loro si è rafforzata la sezione della Protezione Civile legata che sta svolgendo tante importanti funzioni all'interno del territorio soprattutto a tutela della cittadinanza nell'ambito del rispetto delle norme di sicurezza dell'emergenza sanitaria; prima tra queste, la gestione dell'entrata e dell'uscita dei ragazzi nelle scuole superiori."

"Insieme abbiamo vissuto un periodo difficile e drammatico" - spiega Filippo Boni, vicesindaco di Cavriglia - " e senza il supporto e la collaborazione della Misericordia e dei volontari sarebbe stato ancora più difficile. In questo ultimo anno, al momento del bisogno, tanti giovani hanno risposto con la loro presenza, ricorodo il momento della consegna mascherine come tanti altri serviizi di cura per le persone più sole o in difficoltà. Con San Giovanni ricordiamo la collaborazione della scorsa primavera, quando Daniele Tognaccini, dipendente della Juventus ha messo all'asta tante maglie dei campioni del calcio. Il progetto si chiamava Un calcio al Covid e grazie ai suoi proventi abbiamo acquistato un mezzo per la Misericordia" .

" Muoversi e non solo" fa in modo che per 1460 giorni l'associazione possa usufruire di un partner che pensa a garantire l'acquisto del veicolo. Omero Mugnai per Eventi Sociali - "Eventi Sociali ha messo a supporto oltre 50 progetti. Siamo uno strumento. In questo caso la Misericordia ha richiesto una Fiat Doblò cinque posti. Oltre al mezzo nuovo è stato operato il riallestimento del mezzo; verrà inoltre istallata la nuova pedana a doppio braccio che porta fino a 350 kg - questa permette l'agevolazione nel sollevamento di carrozine ed eventuali accompagnatori. Eventi Sociali è in grado di fornire alle associazioni di volontari automezzi attrezzati per il trasporto di disabili, anziani, malati e in generale dei soggetti più deboli della comunità. Lo scopo del progetto è di aumentare i servizi sociali e sanitari a favore delle persone "svantaggiate" nel territorio del Valdarno.

