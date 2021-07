Quattro movimenti in entrata importanti per il Valdarno Football Club

di Michele Bossini

Un portiere, due centrocampisti e un attaccante gli acquisti del sodalizio valdarnese



Il direttore sportivo del Valdarno Football Club Emiliano Frediani

Molto attivo sul mercato il direttore sportivo del Valdarno Football Club Emiliano Frediani, che in questi giorni è riuscito a portare a Figline quattro giocatori con esperienza anche in categoria superiore.

Un colpo in entrata importante è quello della portiere Vanni Burzagli ,vecchia conoscenza del pallone valdarnese per aver difeso lo scorso anno la porta del Terranuova Traiana; in passato anche quella Rignanese e Grassina, per un totale di oltre cento presenze in serie D.

Arriva a Figline dal Grassina il classe 1991, ruolo centrocampista centrale, Tommaso Degl'Innocenti e anche lui ha all'attivo molto presenze nel massimo campionato dilettantistico. Dopo avere militato in Poggibosni, Ponsacco e Colligiana, vestirà la maglia del Valdarno Football Club il jolly di centrocampo Mourad Bouamed.

Dopo due anni nell'Eccellenza della Lombardia, torna in Toscana e si accasa a Figline l’attaccante Filippo Vezzi, ex Sestese, Sangiovannese, Ghiviborgo e San Donato Tavarnelle.