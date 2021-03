Motori spenti a Miravalle, annullata la prima prova del campionato toscano di motocross

di Michele Bossini

La pandemia ha indotto gli organizzatori a decidere per il rinvio





La prima prova del campionato toscano di motocross 2021, che si sarebbe dovuta disputare domenica prossima (21 marzo) sul circuito di Miravalle, è stata annullata.

A prendere la decisione, con voto unanime, il consiglio direttivo del Moto Club Brilli Peri, a seguito di un'attenta valutazione di tutti gli aspetti organizzativi dell'evento al termine della quale si è ritenuto che, tenendo conto anche del fatto che la provincia di Arezzo, è in zona rossa, non ci fossero i presupposti per affrontare la giornata agonistica nella sua pienezza.