Morto per complicanze da Covid don Sergio Boffici, storico parroco di Castelfranco

di Glenda Venturini

In una nota il cordoglio dell'Amministrazione comunale e del sindaco Enzo Cacioli per la scomparsa di don Boffici





È morto Don Sergio Boffici, parroco ultranovantenne, per decenni alla guida della parrocchia di Castelfranco. Se n'è andato la scorsa notte all'ospedale San Donato di Arezzo, in seguito alle complicanze legate all'infezione da Covid-19, da cui era stato colpito. Tanti i messaggi di cordoglio.

"È con grande dispiacere che l’Amministrazione di Castelfranco Piandiscò apprende della scomparsa di don Sergio Boffici, per anni Parroco di Castelfranco di Sopra", si legge in una nota del comune. "Figura di riferimento per tutta la Comunità che ha guidato per quasi cinquant’anni, ci ha lasciati nella notte di ieri all’Ospedale San Donato, per complicazioni legate al virus Covid-19. Il Sindaco insieme alla Giunta e a tutta l’Amministrazione comunale si unisce al cordoglio dei familiari e al ricordo della cittadinanza che in queste ore sta dimostrando affetto e vicinanza, nei modi consentiti dall’attuale situazione sanitaria".

“La vita di don Sergio - ha ricordato il sindaco Enzo Cacioli - è stata intimamente unita alle gioie e alle speranze, ai dolori e alle attese delle nostre comunità: cappellano a S. Maria a Scò negli anni 50 poi cappellano e parroco a Castelfranco. Uomo attento e sollecito per le necessità dei fratelli, sempre disponibile verso tutti, specialmente i bisognosi, promotore e animatore dell'associazionismo e sempre prezioso interlocutore dell'amministrazione comunale con squisita sensibilità civile e spirituale, mons. Boffici ha contribuito significativamente al forgiare la sensibilità dei nostri cittadini e delle nostre comunità, per questo e tanto altro la nostra gratitudine”.