Morto nella notte a 64 anni il campione del mondo Paolo Rossi. Forte il suo legame con il Valdarno

di Glenda Venturini

L'annuncio dato dalla moglie nella notte attraverso un messaggio sui social. Rossi viveva con la moglie in Valdambra e aveva un forte legame con il Valdarno, dove aveva promosso e partecipato a numerose iniziative





È morto nella notte, stroncato da un male incurabile, Paolo Rossi, campione del mondo dell'Italia del 1982, simbolo di quel Mondiale in cui portò la nazionale alla vittoria, conquistando anche il Pallone d'oro. L'annuncio della sua morte, avvenuta a 64 anni, l'ha dato la moglie Federica Cappelletti nella notte con un messaggio sui social.

L'Italia intera piange 'Pablito', e anche il Valdarno con cui aveva un legame particolare. Toscano di Prato, era diventato cittadino del comune di Bucine da alcuni anni, e aveva scelto la Valdambra per vivere. E in Valdarno aveva promosso e partecipato a tante iniziative, per promuovere lo sport specialmente fra i più giovani. Sempre disponibile, cordiale, gentile, è stato non solo un eroe nel calcio, ma un uomo che ha promosso quei valori positivi dello sport e della vita con il suo stesso esempio.

Lo vogliamo ricordare con questo articolo del 2012 curato dalla collega Federica Crini, in cui lui stesso, in una videointervista, racconta il suo mondiale del 1982 presentando il suo libro proprio a Bucine.

In questo video, invece, poco più di un anno fa, in occasione del premio Fair Play Menarini a Montevarchi, ebbe modo di rivivere le emozioni del Mundial faccia a faccia con Zico.

E anche nel 2012, intervistato dal collega Andrea Tani, aveva ricordato le emozioni del suo "mitico mondiale".