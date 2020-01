Morta Lorenza Mazzetti, superstite della strage della famiglia Einstein e insignita della cittadinanza onoraria

di Monica Campani

Il cordoglio del sindaco di Rignano, Daniele Lorenzini, che il 25 aprile del 2015 le conferì la cittadinanza onoraria in una seduta straordinaria del consiglio comunale





E' morta a Roma, all'età di 93 anni, Lorenza Mazzetti, figlia del cugino di Albert Einstein, sopravvissuta insieme alla sorella gemella alla strage nazista del Focardo. Il 25 aprile 2015 il sindaco di Rignano Daniele Lorenzini aveva conferito a entrambe la cittadinanza onoraria.

Regista, pittrice e scrittrice, il film sulla sua vita, "Perché sono un genio!", è stato presentato nel 2016 alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Classici, ed è andato in onda in prima visione su Sky Arte HD il 27 gennaio 2017, in occasione della Giornata della memoria.

L'Amministrazione comunale di Rignano esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Lorenza Mazzetti. "Oggi Rignano piange la scomparsa di una delle sue cittadine - ha commentato il Sindaco Daniele Lorenzini - Poche ore fa infatti ci ha lasciato Lorenza Mazzetti, sopravvissuta alla strage della famiglia Einstein, che ha sempre avuto nella sua vita un legame forte e indissolubile con la nostra Comunità. Negli anni ho avuto la fortuna di conoscerla di persona, da Sindaco ho avuto l'onore di poterle conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Rignano sull'Arno assieme alla sorella Paola. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che le hanno voluto bene le condoglianze di tutta la cittadinanza rignanese", conclude il Sindaco.