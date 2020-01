Morì trafitto da una sbarra di ferro persa da un furgone: condannato l'autista

di Monica Campani

L'uomo, un 87enne, stava viaggiando a bordo di un pullman. L'incidente all'altezza del bivio per la Traiana





E' stato condannato a un anno e 4 mesi dal Tribunale di Arezzo l'autista del furgone coinvolto nel tragico incidente stradale in cui perse la vita un 87enne.

Il 23 dicembre 2015 l'uomo stava viaggiando sulla Setteponti, in direzione Terranuova, a bordo di un pullman. All'altezza del bivio per la frazione terranuovese della Traiana la sbarra di ferro del bandone laterale del furgone, che procedeva nella direzione opposta, si staccò, sfondò il vetro anteriore dell'autobus e trafisse l'uomo seduto in terza fila uccidendolo sul colpo. A niente valsero i tentativi del personale del 118.

L'autista del furgone è stato condannato ma è già pronto il suo ricorso in appello.