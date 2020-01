Montevarchi-Sangiovannese, al via la prevendita

di Michele Bossini

Scatta la prevendita, gli orari e le modalità per l'acquisto dei tagliandi





Domenica l'atteso derby, il numero cento, fra Montevarchi e Sangiovannese e per quello che è uno degli eventi sportivi più importanti delle vallata è atteso il pubblico delle grandi occasioni, coi biglietti per assistere alla partita (quindici euro in tribuna, dieci in curva) che dovranno essere acquistati in prevendita. Il calcio d'inizio non verrà dato alle 14.30 ma alle 15.

A Montevarchi i tagliandi saranno in vendita presso la sede di via Gramsci da oggi (martedì) a giovedì dalle ore 17 alle 19, quindi venerdì e sabato dalle 16 alle 19. I biglietti potranno essere acquistati anche presso il botteghino dello stadio domenica mattina dalle ore 9 alle 11 o nel pomeriggio subito prima del match.

La prevendita a San Giovanni, presso la sede di piazza Palermo, prenderà il via domani (mercoledì) è sarà possibile effettuare l’acquisto del biglietto dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, giovedì solo nel pomeriggio dalle 16 alle 19, venerdì e sabato al mattino (10-12) e al pomeriggio (16-19.) La biglietteria del settore curva ospiti domenica sarà chiusa.

Come disposto dalla Questura, all’atto dell’acquisto sarà necessario rilasciare nome, cognome, data e luogo di nascita. Sarà possibile acquistare più tagliandi purché siano fornite le generalità di ogni acquirente.