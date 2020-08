Montevarchi e Terranuova Traiana contro in amichevole

di Michele Bossini

Il match domani pomeriggio alle 17.30 allo stadio "Brilli Peri" di Montevarchi



Allenamenti in casa del Terranuova Traiana (foto dalla pagina facebook della società)

Partita amichevole senza ombra di dubbio interessante allo stadio "Brilli Peri" di Montevarchi domani pomeriggio (domenica) alle 17.30, con gli aquilotti di casa che riceveranno il Terranuova Traiana (la partità sarà a porte chiuse).

Per entrambe sarà il primo test precampionato e anche se è diverso il grado di forma, con la squadra di Malotti che alle spalle ha già tre settimane di allenamenti mentre la truppa di mister Becattini è solo all'ottavo giorno di preparazione, sarà un test utile per avere una fotografia circa la condizione sia a livello di singoli che di gruppo, per poi meglio calibrare i carichi di lavoro nei giorni a venire.