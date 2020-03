Montevarchi e Sangiovannese hanno vinto con il minimo scarto

di Michele Bossini

Rossoblù a segno con il Follonica Gavorrano, il Marzocco torna da Ponsacco coi tre punti nella borsa





Il Montevarchi, fra le mura amiche dello stadio "Brilli Peri" contro un avversario da prendere con le molle come il Follonica Gavorrano, si è imposto 1-0 guadagnando così la quinta piazza. Le squadre si sono affrontate a viso aperto, andando a riposo sullo 0-0 con i padroni di casa che avevano colpito due legni. Nella ripresa gli aquilotto hanno alzato fin da subito il loro baricentro, trovando dopo undici minuti con Giustarini il gol del vantaggio al quale i grossetani non hanno saputo replicare e che alla fine è risultato decisivo per vincere la partita.

Tre punti anche per la Sangiovannese, che in casa del Ponsacco penultimo in classifica è riuscita ad imporsi per 0-1 grazia a una rete arrivata nei minuti finali. La gara in terra pisana rappresentava per gli azzurri la prima di una serie di cinque sfide da vincere per evitare la lotteria dei play-out e dopo che un primo tempo abbastanza scialbo era finito a reti bianche, nella ripresa il Marzocco ha beneficiato di un maggiore possesso palla, trovando a cinque minuti dalla fine il gol partita con Mencagli.