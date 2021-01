Montevarchi al tappeto, il San Donato passa al "Brilli Peri" 1-2

di Michele Bossini

Per gli aquilotti si tratta della prima sconfitta del 2021





Passo falso interno per il Montevarchi, che nella gara di recupero della quinta giornata di campionato in casa è stato superato in rimonta1-2 dal San Donato Tavaranelle, incappando nella sua prima sconfitta del 2021.

La partita si era messa bene per gli aquilotti, passati in vantaggio dopo diciotto giri di orologio con Jallow e capaci di contenere la reazione della squadra di Indiani, chiudendo la prima frazione di gioco avanti 1-0. Al quarto d'ora della ripresa il Montevarchi è rimasto in dieci in seguito all'espulsione di Cela, con il San Donato che quindi ha alzato il suo baricentro, trovando prima il pareggio su calcio di rigore trasformato da Caciagli, infine a cinque minuti dalla fine è arrivata la rete di Regoli, che ha ribaltato il risultato e consegnato ai suoi la vittoria.