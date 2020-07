Moira Ricci: la candidata al Consiglio regionale Toscano di Italia in Comune

di Monica Campani

Moira Ricci, architetto e insegnante, espressione dell’area civica di Figline e Incisa in Comune alle elezioni comunali di Figline e Incisa Valdarno nel 2019, sarà il candidato che Italia in Comune propone sia nella Circoscrizione di Firenze 2 che in quella di Arezzo





"Abbiamo bisogno di donne e uomini che vadano alla ricerca di soluzioni nuove e concrete invece che riciclare vecchi stereotipi. Occorrono persone seriamente interessate al cambiamento per andare incontro a ciò che ogni circostanza o situazione domanda loro". Moira Ricci, nata e cresciuta a Figline e Incisa Valdarno, candidata nel 2019 al Consiglio Comunale di Figline e Incisa Valdarno nella Lista civica Figline e Incisa in Comune, annuncia la sua candidatura al Consiglio regionale con Italia in Comune nella Lista Svolta per le Circoscrizioni di Firenze 2 (Comuni del Valdarno fiorentino, del Chianti, del Mugello e della Valdisieve) e di Arezzo (Arezzo, Comuni del Casentino, del Valdarno aretino, della Valdichiana).

"Moira Ricci – ha spiegato il Coordinatore di IIC di Figline e Incisa Valdarno Alessandro Camiciotti – è stata scelta proprio per le sue spiccate doti umane, per il suo entusiasmo, la sua genuina curiosità e perché è una donna vera, dotata di un’empatia autentica. Qualità che le permettono di valutare qualsiasi situazione o avvenimento senza pregiudizi: doti rare in questi tempi di politica demagogica. Nell’ottica politica questo modo di pensare può servire a raccogliere più elementi possibili tra le incertezze e i disagi che molte realtà sociali provocano, per poi decidere con cognizione di causa su come intervenire".

Moira Ricci: "Voglio una scuola, quella di ogni giorno, scevra da tagli economici e da accorpamenti di classi a dispetto del “distanziamento sociale” ma anche una formazione tecnologica per i docenti e Istituti forniti di adeguata connessione internet; voglio che i nuovi edifici scolastici siano realizzati in bioedilizia; voglio innovazione tecnologica e ricerca architettonica che approfondiscono e analizzano il rapporto tra spazi, ambiente e materiali per architetture sempre più efficienti ed ecocompatibili, senza le quali le nostre imprese rischiano di perdere il passo con l’economia europea".

Federico Pizzarotti, Presidente di Italia in Comune e Sindaco di Parma, ha potuto conoscerla il 20 giugno scorso a Figline presso la conferenza stampa organizzata a favore dell’Ospedale Serristori, ha così commentato: "Bene il sostegno di IIC del Valdarno fiorentino alla candidatura di Moira Ricci al Consiglio Regionale Toscano. Figura autentica, proveniente dal mondo civico e competente, seria e con grande umanità. Ringrazio tutto il gruppo IIC di Figline e Incisa Valdarno che ha saputo affrontare questo passaggio con grande intelligenza e spirito unitario. Grazie a tutte e a tutti. Ora tutti impegnati per sostenere Moira".