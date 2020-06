Modernizzazione e digitalizzazione del consiglio comunale, conclusa la riforma generale del regolamento

di Matteo Mazzierli

Nella seduta del 25 giugno è stato revisionato e riformato il regolamento del consiglio comunale. Da ora in avanti le sedute di consiglio raggiungono un alto livello di digitalizzazione e modernizzazione





Via libera del consiglio comunale per il completamento del percorso di potenziamento digitale e modernizzazione: un atto di revisione e riforma del proprio regolamento così da migliorare e raggiungere standard considerevoli per la macchina amministrativa.

Il presidente del consiglio comunale Claudio Rossi: "Con molti mesi di anticipo rispetto al termine del proprio mandato, l’ufficio di Presidenza dichiara ufficialmente concluso il più importante ed ambizioso progetto di aggiornamento delle regole di funzionamento dell’organo degli ultimi 24 anni, attività imprescindibile in conseguenza della pressoché totale e mancata evoluzione regolamentare dal 1996."

"Con questa operazione, il Consiglio Comunale di Montevarchi si allinea completamente agli standard previsti dal Codice dell’amministrazione digitale ed alle vigenti normative - prosegue Rossi - oltre che collocarsi ai vertici tra i Comuni italiani per innovazione, flessibilità, digitalizzazione, eliminazione del cartaceo, controllo dei costi e snellimento delle procedure interne, anche a garanzia dell’espletamento dei mandati elettivi dei propri membri e di una più agevole attività di predisposizione degli atti da parte degli uffici comunali. L’attività di riforma - che in precedenza aveva principalmente riguardato le regole generali di svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale, la trasmissione documentale certificata ed introdotto una maggiore visibilità dell’organo attraverso lo streaming web – introduce oggi ulteriori elementi di riqualificazione e di forte innovazione per la necessità di recepire i vantaggi derivanti dall’evoluzione tecnologica degli strumenti di lavoro esistenti, necessità resasi ancora più evidente durante il periodo dell’emergenza Covid-19."

"Viene pertanto introdotta, tra le principali novità, la possibilità di partecipazione da remoto alle attività ordinarie della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari - continua Rossi - al fine di minimizzare le possibilità di impedimento dei rispettivi membri e di garantire sempre la più ampia rappresentatività possibile della cittadinanza in ogni seduta. Stessa impostazione per le sedute del Consiglio Comunale ma limitatamente alle attività “non ordinarie” dell’organo. Nulla cambia pertanto in occasione di tutte le sessioni ordinarie inserite nel calendario di programmazione del Consiglio Comunale dove la presenza fisica dei componenti in aula resta un punto fermo. Apertura invece alla partecipazione anche da remoto dei Consiglieri in specifiche situazioni di emergenza logistica, sanitaria o di ordine pubblico, o nel caso di sedute “urgenti” dove la convocazione venga comunicata agli interessati con meno di 5 giorni di anticipo rispetto alla data della seduta."

"Introduzioni fondamentali ed al passo con i tempi - conclude Rossi - che ci auguriamo possano portare un fattivo contributo sia in termini di garanzia di partecipazione che in merito ad una maggiore flessibilità e modernizzazione di tutta la generale attività del Consiglio Comunale. Non sempre il cambiamento significa comunque crescita, ma è provato che non vi è crescita senza cambiamento."