Mercato rossoblù, diciotto i calciatori in continuità di vincolo mentre in cinque sono ai saluti

di Michele Bossini

Forse già nei prossimi giorni la prime notizie ufficiali sul fronte degli arrivi



Da sinistra l direttore sportivo Giorgio Rosadini, il presidente Angelo Livi e l'allenatore Roberto Malotti

L' Aquila Montevarchi ha reso noto che l'organico per la prossima stagione potrà contare al momento attuale sull'importante disponibilità di diciotto calciatori in continuità di vincolo e a questi, durante la sessione di mercato, saranno aggiunti elementi il cui conributo potrà essere importante per confermare i già buoni risultati ottenuti nelle precedenti stagioni.

Lasciano invece colori rossoblù Alessandro Donatini (tre stagoni e ottanta presenze), Alessio Zini (due stagioni e trenta gettoni), Gino Bernardini, Andrea Bagnai e Giulio Camarlinghi (per loro una solo annata a Montevarchi). Attese per i prossimi giorni notizie ufficiali sul fronte degli arrivi.