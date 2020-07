Mercato azzurro, preso il centrocampista Mattia Papi

di Michele Bossini

Per mister Iacobelli un giocatore con una buona esperienza in serie D





La Sangiovannese ha tesserato per il campionato 2020-2021 il centrcampista classe 1998 Mattia Papi.

Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, dove ha militato sia nella squadta under 17 che nella Primavera, nella stagione 2016-2017 è passato in serie D al Viareggio, dove è rimasto per tre campionati collezionando centro presenze e quattri reti. La scorsa stagione il passaggio al Ghivizzano, dove ha messo insieme venticinque presenze e due reti.