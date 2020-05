Mercati di Ambra e Bucine, tornano anche i banchi non alimentari

di Matteo Mazzierli

Entrambi i mercati ripartiranno nella loro totalità in attuazione e con le modalità dell'ultimo DPCM





Da oggi i mercati di Ambra e Bucine ripartono nella loro totalità: i due mercati settimanali si svolgeranno con la presenza di tutti gli altri operatori del settore non alimentare, in attuazione e rispettando le modalità dell'ultimo DPCM del 17 maggio e l'ordinanza regionale.

Nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, alcuni posteggi sono stati temporaneamente spostati proprio per garantire il distanziamento richiesto anche dalle linee di indirizzo sui mercati.

Nelle aree, presidiate dalla polizia municipale, sarà infatti obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, l'uso di guanti "usa e getta" e di mascherine per gli acquisti sia per i clienti che per i venditori non solo per quelli alimentari ma anche per tutti gli altri. Gli operatori dovranno inoltre provvedere alla pulizia e all’igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita, usare le mascherine e igienizzarsi spesso le mani o utilizzare guanti monouso.

"Abbiamo cercato di riaprire i nostri mercati non appena possibile e lo abbiamo fatto nella massima sicurezza - afferma il Sindaco Nicola Benini - dopo un lungo periodo di chiusura obbligatoria finalmente tutti gli operatori potranno ritornare nei mercati grazie anche al lavoro degli uffici comunali di polizia municipale e attività produttive."