Memoria Rossoblù consegnerà tre premi durante la cena della vittoria

di Michele Bossini

Sulayman Jallow, Simone Biagi e Massimo Anselmi i premiati





In occasione della cena della vittoria di venerdì prossimo (per iscriversi c'è tempo fino a mercoledì), l'associazione Memoria Rossoblù, che ha come obiettivo quello di conservare e tramandare la storia calcistica di Montevarchi, consegnerà tre premi: quello intitolato a Giovanni Busoni al miglior a marcatore, ossia Sulayman Jallow che con i suoi 21 gol è stato anche capocannoniere di tutto il girone E; quello intitolato a Costanzo Balleri per il miglior giocatore a Simone Biagi, scelto al termine di un sondaggio on-line; infine quello intitolato a Renato Pieraccioli a Massimi Anselmi come personaggio particolarmente legato ai colori rossoblù.