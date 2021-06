Medici di base, in Valdarno aretino cessazioni e nuovi incarichi

di Glenda Venturini

La Asl Toscana Sud Est informa i cittadini sulle procedure da seguire per la scelta del nuovo medico di medicina generale





Il 30 giugno sono in programma in Valdarno aretino alcune cessazioni e conseguenti nuovi incarichi per medici di medicina generale: ne dà notizia la Asl Toscana Sud Est, che spiega anche in quali casi è necessario per i pazienti procedere alla nuova scelta del medico.

La dottoressa Chiara Gregorini avrebbe cessato il 30 giugno ma ha avuto la proroga dell’incarico; il dottor Vittorio Cecconi cessa il 3 luglio e l’incarico provvisorio è stato assegnato alla dottoressa Gaia Rondoni.

I pazienti della dottoressa Giulia Berlingozzi, che cessa anche lei il 30 giugno dovranno invece scegliere un nuovo medico. La sua cessazione è connessa all’attivazione di due nuove convenzioni: la dottoressa Elena Banchi dal 1 luglio inizierà la convenzione di Assistenza Primaria nel comune di Castelfranco Piandiscò e la stessa dottoressa Berlingozzi inizierà la convenzione di Assistenza Primaria nel comune di Castelfranco Piandiscò. Gli assistiti che vorranno mantenere questa dottoressa come loro medico dovranno effettuare una scelta a suo favore.