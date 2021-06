Mauro Mugnai è il nuovo direttore sportivo del settore giovanile e della scuola calcio della Rignanese

di Michele Bossini

A Rignano un gradito ritorno dietro la scrivania





La Rignanese ha scelto Mauro Mugnai come nuovo direttore sportivo del settore giovanile della scuola calcio per la stagione sportiva 2021-22 . Per il dirigente si tratta di un riitorno: aveva svolto questo ruolo a Rignano già nel 2011 prima di passare a Sangiovannese, Faellese e Atletico Levane Leona.