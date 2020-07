Mauro Mancini Proietti, ex vice questore di Montevarchi, è il nuovo collaboratore a titolo gratuito della presidente Chiassai

di Matteo Mazzierli

Nuovo incarico in provincia per Mauro Mancini Proietti. L'ex vice questore di Montevarchi è stato scelto dalla presidente provinciale Silvia Chiassai Martini per un incarico a titolo gratuito e di natura fiduciaria





Un nuovo incarico per il dott. Mauro Mancini Proietti: l'ex vice questore di Montevarchi è stato scelto dalla Presidente Silvia Chiassai Martini per un incarico in Provincia, a titolo gratuito e di natura fiduciaria, finalizzato alla collaborazione nelle attività di indirizzo politico riguardanti specifiche materie e argomenti.

Un curriculum ineccepibile per il dott. Mancini Proietti: attualmente già componente del Consiglio di Amministrazione del Polo Universitario aretino, si è laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma ed in Scienze Politiche all’ Università degli Studi di Siena. Ha poi conseguito un master Universitario di Specializzazione in Economia e Diritto dell’ Amministrazione per Dirigenti e Funzionari pubblici conseguito presso il Dipartimento di Economia dell’ Università di Siena ed un Master di II livello in Criminologia forense l’ Università Carlo Cattaneo di Castellanza. Abilitato all’ iscrizione Albo Avvocati dal 1993 presso la Corte di Appello di Roma è giornalista pubblicista iscritto all’ Ordine dei Giornalisti della Toscana dal 1996 per il quale ha svolto attività di formazione e docenza nelle aree giuridiche.

La carriera di Mancini Proietti prosegue con la collaborazione dal 1994 al Dipartimento di Giurisprudenza dell’ Università degli Studi di Siena ed in tale veste oltre a disimpegnare corsi di insegnamento, docenze e aggiornamento professionale per dirigenti pubblici e avvocati in materia di diritto amministrativo e diritto degli enti locali, ha pubblicato numerosi articoli in riviste scientifiche di diritto e relatore nelle medesime materie a numerosi convegni, seminari e tavole rotonde. Già iscritto dal dicembre 2004 all’ Albo dei docenti della Scuola Superiore dell’ Amministrazione dell’ Interno – area giuridica, è anche docente a contratto presso l’ Unicollege University di Firenze ove ha tenuto corsi di Metodologia e scienza dell’ investigazione. Tra gli altri incarichi dal novembre 2016 è stato nominato collaboratore della Procura Federale F.I.G.C. in materia di indagini federali e controlli gara.

Dopo diversi anni in servizio presso il Dipartimento di Grazia e Giustizia dal 1983, è stato poi dal 1991 fino al 1 dicembre scorso vice Questore della Polizia di Stato in relazione al quale ha ricoperto diversi incarichi tra i quali dirigente Ufficio Immigrazione e Capo Gabinetto della Questura di Siena, nonché, come Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

La presidente Chiassai ha avuto modo di collaborare, conoscere e apprezzare le competenze di Mancini Proietti durante la direzione del Commissariato distaccato di Montevarchi, per le quali tra l’altro, a cura del Presidente della Repubblica nel 2006, gli è stata conferita l’ onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana. Ha chiuso la sua carriera presso la Questura di Grosseto ove ha ricoperto l’ incarico di Dirigente all’ Ufficio del Personale e dei Servizi Tecnico Logistici.