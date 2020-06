Maturità 2020: studenti fra gel, mascherine e maxi orale. Gli esami ai tempi del Coronavirus

di Matteo Mazzierli

L'emergenza sanitaria ha costretto studenti e docenti ad impiegare norme igienico-sanitarie per svolgere l'esame di stato. Solo una prova in forma orale di sessanta minuti con ingressi contingentati e due metri di distanza dalla commissione. Siamo andati a sentire le loro parole al Varchi di Montevarchi e agli istituti di piazza Palermo a San Giovanni





Mascherina addosso e gel igienizzante sono i protagonisti di questa particolare maturità 2020: non soltanto misure di sicurezza e prevenzione a causa dell'emergenza Coronavirus, ma anche un esame profondamente diverso con solo una prova orale di un'ora sostenuta dagli studenti.

Cinque le fasi che gli studenti hanno dovuto affrontare: la discussione dell'elaborato, che ha sostituito la seconda prova scritta, l'analisi di un testo di italiano, di lingua o letteratura svolto in classe, un test interdisciplinare in cui lo studente doveva mettere in relazione le materie studiate spaziando tra le varie discipline, una relazione sulle esperienze PCTO, quello che una volta era l'ex alternanza scuola-lavoro e una parte conclusiva su cittadinanza e costituzione sui diritti e i doveri civici.

Fra gli studenti valdarnesi è emerso che la parte più difficile è stato il test interdisciplinare, con qualche opinione discordante che afferma la difficoltà di discutere l'elaborato scelto il primo di giugno e consegnato entro il 13 giugno.

I ragazzi si sono detti inizialmente preoccupati per una prova orale di sessanta minuti che poteva spaziare ampiamente tra svariati argomenti e temi, ma tutti si sono definiti tranquilli e grati ai professori per averli supportati durante l'esame.

Le impressioni a caldo dei ragazzi che hanno affrontato la maturità al Varchi di Montevarchi, tra questi la prima studente entrata ad effettuare l'esame.

Ecco i pareri degli studenti degli istituti di San Giovanni in piazza Palermo: un'iniziale preoccupazione per le modalità dell'esame a cui è seguita una sensazione generale di tranquillità.