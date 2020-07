Mattia Privitera il primo acquisto del Valdarno Football Club

di Michele Bossini

Il mercato dei valdarnesi si apre con un centrocampista





Per il Valdarno Football Club è arrivata la firma sul contratto del primo acquisto per la nuova stagione: si tratta di Mattia Privitera, classe 1994, centrocampista che nasce come centrale davanti alla difesa ma col tempo si dimostra a suo agio anche come trequartista Nel suo curriculum vanta due campionati di Eccellenza e tre di Serie D, l’ultimo a Grassina la passata stagione con venti presenze.