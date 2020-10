Mascherine per l'istituto Mochi e il comprensivo di Bucine: il dono di Fratres Laterina

di Matteo Mazzierli

Un gesto per dimostrare la vicinanza tra volontariato, istruzioni e scuola. Il gruppo donatori di sangue Fratres Laterina si mette a fianco degli studenti





Un gesto di solidarietà che vede come protagonisti i volontari di Fratres Laterina: il gruppo donatori di sangue ha voluto dimostrare la propria vicinanza, in questo momento di difficoltà, alle scuole donando delle mascherine agli Istituti Comprensivi Mochi e di Bucine. L'incontro si è svolto al Comune di Laterina Pergine assieme ai volontari Fratres, i presidi degli Istituti Comprensivi Lisa Sacchini e Riccarda Garra e il sindaco Simona Neri.

"Un gesto utilissimo ma, in questo contesto, anche di altissimo livello simbolico - ha detto la prima cittadina - la Fratres Laterina dona mascherine agli Istituti Comprensivi Mochi e Bucine. I bambini, a scuola, ci stanno insegnando e dando il buon esempio con il loro comportamento responsabile e rispettoso delle regole: mai come in questi giorni e nel futuro prossimo sarà così importante indossare la mascherina come un gesto naturale e costante per proteggere noi stessi e la nostra comunità nei riguardi di un virus che stando ai dati locali e nazionali ha ripreso fortissimo vigore."

"Grazie alla Fratres di Laterina - conclude Neri - che ha distribuito questi dispositivi della protezione civile nazionale e grazie per quanto ancora farà, responsabilmente ed attivamente, per coltivare questa sinergia e questo bellissimo scambio tra volontariato, istituzioni e scuola. È stato un piacere ospitare le Dirigenti Garra e Sacchini ed i rappresentanti del gruppo Fratres, grazie di cuore da parte di tutta la cittadinanza. Insieme ce la faremo anche questa volta."