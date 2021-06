Il "Progetto Magliette" dell'I.C Marconi: una ripartenza all'insegna del senso di unione e appartenenza

di Martina Giardi

L'Istituto Comprensivo Marconi ha presentato questa mattina il "Progetto Magliette" che ha visto grande unione tra la scuola e le famiglie. Il progetto si concluderà con una mostra fotografica con protagonisti gli studenti.





Questa mattina presso l'Istituto Comprensivo Marconi è stato presentato il "Progetto Magliette": attraverso la realizzazione di una maglietta con il logo dell’Istituto per tutti gli alunni di ogni ordine e grado, mira a rafforzare il senso di appartenenza degli studenti alla comunità scolastica.

Grazie all’attiva collaborazione dei rappresentanti di classe sono state acquistate circa 900 magliette; una parte del ricavato sarà donato alla scuola per l’ampliamento dell’Offerta formativa. Emilia Minichini, Dirigente Scolastico:" Questo progetto nasce dalla consulta dei genitori ed è un progetto particolarmente importante e innovativo perchè è la prima volta che si realizza un progetto con la collaborazione di così tante famiglie. L'iniziativa ha un duplice obiettivo: il primo è quello di dare attraverso la maglietta, un simbolo di appartenenza sia degli studenti che dei genitori ,alla scuola."

Ancora la Dirigente: "Dopo due anni di pandemia avevamo il desiderio, soprattutto per il prossimo anno, di ripartire riscoprendo, riportando alla luce, quegli elementi, quei valori, quali la socialità e il lavoro di gruppo che un po' in questo periodo di emergenza sanitaria si sono persi . L'altro importante obiettivo è che i genitori attraverso questa raccolta hanno raccolto delle risorse finanziarie che andranno all'istituzione scolastica per l'ampliamento dell'offerta formativa. Questo significa maggiori occasioni di crescita culturale, formativa, educativa degli studenti."

Il progetto si concluderà con una mostra fotografica, che vedrà coinvolti gli studenti in un concorso. Il tema è la natura: i ragazzi si fotograferanno e manderanno le foto ad una commissione che decreterà dei vincitori. Il premio simbolico sarà legato sempre all'attività didattica.